Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, который состоится в честь 30-летия коллектива. Этот концерт станет настоящим событием в мире музыкальной культуры России, соединяя времена и народы, а также прошлое и будущее нашей великой страны.

Духовная музыка и песни военной поры

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические памятники, но и как живое, действенное выражение современности. Хор Сретенского монастыря выполняет важную миссию — сохранять духовные традиции и песенную культуру России.

Программа концерта

В программе концерта вы сможете услышать уникальные образцы духовной музыки и любимые песни, которые завоевали сердца зрителей. Это музыкальное путешествие позволит вам погрузиться в богатство и разнообразие русской певческой культуры.

Руководство хора

Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин, а директор хора и композитор — Федор Степанов. Под их руководством Хор Сретенского монастыря продолжает удивлять и радовать зрителей своими выдающимися выступлениями.

Не упустите шанс стать частью этого знаменательного события! Мы ждем вас на концерте!