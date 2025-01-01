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Хор Сретенского монастыря
Киноафиша Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, который состоится в честь 30-летия коллектива. Этот концерт станет настоящим событием в мире музыкальной культуры России, соединяя времена и народы, а также прошлое и будущее нашей великой страны.

Духовная музыка и песни военной поры

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические памятники, но и как живое, действенное выражение современности. Хор Сретенского монастыря выполняет важную миссию — сохранять духовные традиции и песенную культуру России.

Программа концерта

В программе концерта вы сможете услышать уникальные образцы духовной музыки и любимые песни, которые завоевали сердца зрителей. Это музыкальное путешествие позволит вам погрузиться в богатство и разнообразие русской певческой культуры.

Руководство хора

Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин, а директор хора и композитор — Федор Степанов. Под их руководством Хор Сретенского монастыря продолжает удивлять и радовать зрителей своими выдающимися выступлениями.

Не упустите шанс стать частью этого знаменательного события! Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 9 декабря
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря

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