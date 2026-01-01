Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря в Сочи

22 апреля на сцене «Зимнего театра» состоится юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Это событие станет значимым вкладом в сохранение российской певческой культуры.

Собранные традиции

Концерт объединит разнообразные музыкальные жанры, связывая времена и народы, а также прошлое и будущее великой страны. Духовная музыка и песни военной поры не просто отражают историю, но и остаются актуальными в современном контексте.

Программа концерта

В рамках юбилейного концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также популярные композиции, которые любимы публикой. Хор Сретенского монастыря стремится хранить духовные традиции и песенную культуру России, и этот концерт – тому подтверждение.

Для кого этот концерт?

Это событие будет интересно тем, кто ценит традиционную музыку и её современное звучание. Приходите насладиться атмосферой единства и уважения к истории, подаренной через музыку, которая соединяет поколения.