Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива
Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря в Сочи

22 апреля на сцене «Зимнего театра» состоится юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Это событие станет значимым вкладом в сохранение российской певческой культуры.

Собранные традиции

Концерт объединит разнообразные музыкальные жанры, связывая времена и народы, а также прошлое и будущее великой страны. Духовная музыка и песни военной поры не просто отражают историю, но и остаются актуальными в современном контексте.

Программа концерта

В рамках юбилейного концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также популярные композиции, которые любимы публикой. Хор Сретенского монастыря стремится хранить духовные традиции и песенную культуру России, и этот концерт – тому подтверждение.

Для кого этот концерт?

Это событие будет интересно тем, кто ценит традиционную музыку и её современное звучание. Приходите насладиться атмосферой единства и уважения к истории, подаренной через музыку, которая соединяет поколения.

Купить билет на концерт Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Апрель
Июнь
22 апреля среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 2500 ₽
8 июня понедельник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2500 ₽
9 июня вторник
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2500 ₽
10 июня среда
18:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 2500 ₽
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Романтический вечер под звуки живого фортепиано. Классика и джаз
12+
Классическая музыка Джаз
Романтический вечер под звуки живого фортепиано. Классика и джаз
3 мая в 20:00 Федина дача
от 1100 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
27 июня в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
3 мая в 18:00 Khosta Spot
от 1200 ₽
