Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря в Перми

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, посвященный 30-летию коллектива. Это событие станет уникальным объединением соборного образа российской певческой культуры, соединяющим времена и народы, прошлое и будущее нашей великой страны.

Духовные традиции через музыку

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как ценные исторические памятники, но и как живые элементы нашего времени. Миссия Хора заключается в том, чтобы хранить духовные традиции и богатое наследие песенной культуры России.

Программа концерта

В рамках юбилейного концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также любимые песни, которые нашли отклик в сердцах слушателей. Зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями и музыкальными номерами, которые обогатят культурный опыт каждого присутствующего.

Профессионализм и творческий подход

Художественный руководитель хора, Андрей Полторухин, и директор хора, композитор Федор Степанов, сделали все возможное, чтобы концерт стал настоящим праздником для ценителей музыки. Их профессионализм и увлеченность своим делом вносят особую атмосферу в каждое выступление.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и приобщиться к духовному наследию России!