Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, посвященный 30-летию коллектива. Это событие станет уникальным объединением соборного образа российской певческой культуры, соединяющим времена и народы, прошлое и будущее нашей великой страны.
Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как ценные исторические памятники, но и как живые элементы нашего времени. Миссия Хора заключается в том, чтобы хранить духовные традиции и богатое наследие песенной культуры России.
В рамках юбилейного концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также любимые песни, которые нашли отклик в сердцах слушателей. Зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями и музыкальными номерами, которые обогатят культурный опыт каждого присутствующего.
Художественный руководитель хора, Андрей Полторухин, и директор хора, композитор Федор Степанов, сделали все возможное, чтобы концерт стал настоящим праздником для ценителей музыки. Их профессионализм и увлеченность своим делом вносят особую атмосферу в каждое выступление.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события и приобщиться к духовному наследию России!