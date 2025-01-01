Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается
Билеты от 3500₽
Киноафиша Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается

Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концертная программа Хора Сретенского монастыря в Кремлевском дворце

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание на важность заранее приходить на мероприятия Государственного Кремлевского Дворца. Это поможет вам избежать очередей, которые могут образоваться из-за тщательного досмотра посетителей работниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала события.

Посвящение Великой Победе

Хор Сретенского монастыря с гордостью представляет новую концертную программу, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Это музыкальное приношение в память о великом событии сочетает в себе нетленную музыку военной поры и пронзительную поэзию. Эти произведения воспринимаются не только как исторические и художественные памятники, но и как живое отражение современной действительности.

Истории героев

Концертная постановка будет представлена в виде живых реальных историй о судьбах героев, которые прошли тернистый путь от Москвы до Берлина. Артисты проекта расскажут эти увлекательные истории, переплетая их с великой музыкой и поэзией военного времени.

Духовная связь времен

Такая форма повествования соединяет прошлое с настоящим, объединяя духовную и историческую память о минувшем с жизнью современного человека. Песни военного времени становятся моральным и духовным фундаментом патриотического искусства, отражая веру в Бога, великое могущество России и единство нашего народа сегодня.

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу величия и торжества, и вместе мы отметим память о тех, кто сражался за нашу свободу.

Купить билет на концерт Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается

Помощь с билетами
Апрель
14 апреля вторник
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 3500 ₽
В других городах
Апрель
16 апреля четверг
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 3500 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается

В ближайшие дни

Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
6+
Классическая музыка
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
2 января в 15:00 Концертный зал им. Архиповой
от 920 ₽
Московский стендап
18+
Юмор
Московский стендап
5 января в 21:00 Ibis Kitchen
от 1290 ₽
Женский стендап-клуб
18+
Юмор
Женский стендап-клуб
9 января в 21:30 Still Standup Moscow
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше