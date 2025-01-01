Хор Сретенского монастыря. Семейный концерт

Сретенский хор: Хранители русской духовной певческой традиции

Свыше шестисот лет хор Московского Сретенского монастыря сохраняет традиции русской духовной певческой культуры. Этот древнейший хоровой коллектив страны играет ключевую роль в богослужебной жизни и продолжает свою миссию, несмотря на исторические трудности.

Возрождение и развитие

После периода богоборческого лихолетья и в годы нового «русского безвременья» конца ХХ и начала XXI столетий, возрождённый хор вышел за пределы церковной ограды. Его цель — донести лучшее из национального духовного, классического, народного и песенного хорового наследия до максимально большого числа людей как в России, так и за её пределами.

Современный состав и ценности

Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин, для которых Сретенский хор стал не только местом работы профессионалов экстра-класса, но и прообразом братства по Духу. Основные ценности коллектива — вера в Бога, служение Матери Церкви и родной стране, а также ответственность, мужественность и надежность.

Символ русской духовной культуры

Символизируя соборность и единство, хор Сретенского монастыря стал одним из наиболее известных и признанных в мире символов русской духовной и певческой культуры современности. Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин, а директор — композитор Фёдор Степанов.

Не упустите возможность насладиться уникальными выступлениями этого выдающегося коллектива, который продолжает традиции, от которых веет духом святости и культуры.