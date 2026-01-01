Хор Сретенского монастыря. Русская сказка

Хор Сретенского монастыря в концертном зале «Барвиха»

В концертном зале «Барвиха» выступит Хор Сретенского монастыря. Этот выдающийся коллектив соединяет российскую певческую культуру с современностью, исполняя духовные произведения и песни военной поры. Программа концерта включает как уникальные образцы духовной музыки, так и популярные композиции, которые уже успели завоевать любовь зрителей.

Музыкальное наследие России

Хор представляет соборный образ российской певческой традиции, соединяющий времена и народы, прошлое и будущее великой страны. Духовная музыка и военные песни воспринимаются не просто как исторические памятники, но и как актуальный, живой элемент современности. Миссия коллектива — хранить духовные традиции и песенную культуру России.

Что услышит зритель

В рамках концерта прозвучат уникальные произведения духовной музыки, а также песни, которые уже успели полюбиться публике. Для ценителей традиционной и военной музыки данный концерт станет достойным событием в культурной жизни.