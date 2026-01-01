Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хор Сретенского монастыря. Русская сказка
Билеты от 10000₽
Киноафиша Хор Сретенского монастыря. Русская сказка

Хор Сретенского монастыря. Русская сказка

6+
Возраст 6+
Билеты от 10000₽

О концерте

Хор Сретенского монастыря в концертном зале «Барвиха»

В концертном зале «Барвиха» выступит Хор Сретенского монастыря. Этот выдающийся коллектив соединяет российскую певческую культуру с современностью, исполняя духовные произведения и песни военной поры. Программа концерта включает как уникальные образцы духовной музыки, так и популярные композиции, которые уже успели завоевать любовь зрителей.

Музыкальное наследие России

Хор представляет соборный образ российской певческой традиции, соединяющий времена и народы, прошлое и будущее великой страны. Духовная музыка и военные песни воспринимаются не просто как исторические памятники, но и как актуальный, живой элемент современности. Миссия коллектива — хранить духовные традиции и песенную культуру России.

Что услышит зритель

В рамках концерта прозвучат уникальные произведения духовной музыки, а также песни, которые уже успели полюбиться публике. Для ценителей традиционной и военной музыки данный концерт станет достойным событием в культурной жизни.

Купить билет на концерт Хор Сретенского монастыря. Русская сказка

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря пятница
19:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Нина Смит
18+
Инди Поп Рок

Нина Смит

31 мая в 20:00 16 тонн Арбат
от 1700 ₽
Лолита. Summer Sound х билайн
16+
Поп Эстрада

Лолита. Summer Sound х билайн

9 августа в 19:30 Дизайн завод «Флакон»
от 3000 ₽
Театральный орган в усадьбе. Шедевры киномузыки. Орган, вокал, гитара
6+
Живая музыка

Театральный орган в усадьбе. Шедевры киномузыки. Орган, вокал, гитара

16 августа в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше