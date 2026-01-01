Хор Сретенского монастыря. Песни из любимых фильмов

Концерт Хора Сретенского монастыря в Колонном зале Дома Союзов

В Колонном зале Дома Союзов пройдет уникальный концерт Хора Сретенского монастыря. В его программе звучат знаменитые песни из культовых фильмов, таких как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Земля Санникова», «Весна на заречной улице», «Девчата» и многих других.

Хор Сретенского монастыря — это не просто музыкальный коллектив, это настоящая визитная карточка русской духовной музыки. С момента своего основания он зарекомендовал себя как один из лучших на музыкальной сцене, радуя зрителей высоким искусством исполнения и глубиной интерпретации произведений.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу любимых мелодий, которые стали неотъемлемой частью отечественной киноэпопеи. Каждое произведение в этой программе наполнено эмоциональной силой и глубокими смысловыми слоями, которые оставят неизгладимое впечатление.