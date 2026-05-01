Хор Сретенского монастыря. К празднику Святой Троицы

Новая программа Хора Сретенского монастыря к празднику Святой Троицы

Хор Сретенского монастыря представляет свою новую программу, посвященную празднику Святой Троицы. Этот концерт станет уникальным событием в музыкальной жизни России, объединяющим традиции и современные интерпретации.

На мероприятии будет представлен соборный образ российской певческой культуры, который соединяет времена и народы. Духовная музыка и песни военной поры становятся не просто историческими памятниками, а живым элементом современной музыкальной жизни. Хор стремится хранить и развивать духовные традиции и песенную культуру России.

В программе концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые публикой песни. Каждый номер выбрано так, чтобы глубже познакомить зрителей с богатством русской музыкальной традиции.

Художественный руководитель хора, Андрей Полторухин, и директор хора, композитор Федор Степанов, обещают зрителям незабываемый вечер, наполненный духовной силой и музыкой, которая перекликается с сердцем каждого слушателя.