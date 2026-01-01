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Хор Русского Рока при свечах. Оркестр CAGMO
Киноафиша Хор Русского Рока при свечах. Оркестр CAGMO

Хор Русского Рока при свечах. Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт "Хор Русского Рока" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в МАУК «Культурный центр «Урал» состоится концерт оркестра CAGMO. Публика сможет насладиться не только знакомыми мелодиями, но и уникальными аранжировками, которые проложат мост между прошлым и настоящим русской рок-музыки.

Музыкальная программа

В программе прозвучат песенные шедевры таких легендарных групп, как:

  • Агата Кристи
  • Аукцыон
  • Маша и Медведи
  • Гражданская Оборона
  • Чайф
  • Наутилус Помпилиус
  • Алиса
  • Гарик Сукачев
  • Смысловые Галлюцинации
  • Альянс
  • Чиж & Co
  • Пилот
  • Кипелов

Непередаваемая атмосфера

Тысячи мерцающих свечей создадут уникальную атмосферу, в которой каждый слушатель сможет насладиться как ностальгией, так и новой интерпретацией любимых хитов. Концерт понравится как поклонникам рок-музыки, так и тем, кто ценит живое исполнение и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть не только зрелищным, но и трогающим душу.

Купить билет на концерт Хор Русского Рока при свечах. Оркестр CAGMO

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В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3

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