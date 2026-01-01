Хор Русского Рока при свечах. Оркестр CAGMO

Концерт "Хор Русского Рока" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в МАУК «Культурный центр «Урал» состоится концерт оркестра CAGMO. Публика сможет насладиться не только знакомыми мелодиями, но и уникальными аранжировками, которые проложат мост между прошлым и настоящим русской рок-музыки.

Музыкальная программа

В программе прозвучат песенные шедевры таких легендарных групп, как:

Агата Кристи

Аукцыон

7Б

Маша и Медведи

Гражданская Оборона

Чайф

Наутилус Помпилиус

Алиса

Гарик Сукачев

Смысловые Галлюцинации

Альянс

Чиж & Co

Пилот

Кипелов

Непередаваемая атмосфера

Тысячи мерцающих свечей создадут уникальную атмосферу, в которой каждый слушатель сможет насладиться как ностальгией, так и новой интерпретацией любимых хитов. Концерт понравится как поклонникам рок-музыки, так и тем, кто ценит живое исполнение и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть не только зрелищным, но и трогающим душу.