Хор Пятницкого. Живи в веках, моя Россия

Хор Пятницкого: национальное достояние России. Концерт в Санкт-Петербурге

Подобно нити рябиновых бус, вереница писаных красавиц в алых сарафанах плывет по сцене, воплощая абсолютную гармонию. Это умиротворяющее движение девичьего хоровода вскоре сменяется вихрем молодецкой пляски, энергия которой заставляет сердце рьяно колотиться в такт. В спектакле царят контрасты и буйство красок, а слаженное многоголосие русского хора охватывает и трогает до глубины души.

История коллектива

Хор Пятницкого был организован собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким в 1911 году, когда Россия переживала эпоху русского модерна и всплеск интереса к национальным истокам. Традиционные костюмы и народные мелодии, лаконичная, но в то же время цепляющая подача привлекали внимание публики, пресыщенной европейской культурой. Первые выступления коллектива произвели настоящий фурор, а популярность росла год от года.

Творческие достижения

Преемники Пятницкого, такие как П. М. Казьмин, В. Г. Захаров и другие, развили заданное направление. В 1936 году хор получил статус государственного, а в 1959 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени за большие достижения в творчестве. В 1986 году хор удостоился ордена Дружбы Народов, а в 2007 году — медали Правительства Российской Федерации "Патриот России". В 2008 году коллектив стал лауреатом премии "Национальное достояние страны". Вся эта история свидетельствует о его высоком статусе и признании.

Современные тенденции

Несмотря на верность традициям, хор не устарел и адаптировался к меняющимся реалиям. Он превратился в настоящую творческую лабораторию XXI века, где происходит удивительное слияние современных жанров и ритмов с вневременной народной стилистикой. Этот подход подтверждается всенародной любовью и неизменно полными залами, которые хор собирает по всему миру.

География выступлений

Хор Пятницкого выступает по всему миру — от Австралии до полярного круга, включая США, Мексику, страны Европы, Ближнего Востока, Японию и Китай. Его гастроли охватывают десятки стран, что свидетельствует о мировой популярности и универсальности коллектива.

Феномен Хора Пятницкого

Феномен Хора Пятницкого заключается в сочетании 80 артистов-универсалов из более чем 40 регионов России, минимум 15 номеров в каждом выступлении и 3–4 смены костюмов. Это жанровый синкретизм: песня, танец, музыка, основанный на системе Станиславского без фонограммы. За что хор превозносят — за душевность, искренность, характер и темперамент, за тонкую эмоциональность и экспрессию.

Хор Пятницкого — это не просто коллектив, а голос великой державы, настоящее национальное достояние. Присоединяйтесь к его выступлениям, чтобы ощутить всю мощь и красоту русской песни.