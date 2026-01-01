Оповещения от Киноафиши
Хор Пятницкого. Лучшее за 115 лет
Хор Пятницкого. Лучшее за 115 лет

12+
Возраст 12+

О концерте

Лучшее за 115 лет: Юбилейный концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого

Программа «Лучшее за 115 лет» подарит зрителям незабываемую встречу с легендарным коллективом и выдающимися номерами их творчества в честь празднования 115-летия хора.

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого по праву считается творческой лабораторией фольклористики. Основанный выдающимся исследователем и собирателем народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, хор стал первым, кто представил традиционную русскую песню в её аутентичном воплощении.

Собирая талантливых народных певцов, Пятницкий стремился познакомить широкие круги городской публики с их мастерством и показать художественную ценность русской народной песни. Среди первых поклонников хора были такие великие личности, как Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и Иван Бунин, что подтверждает значимость его работы.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться жемчужинами русской народной культуры!

В других городах
Март
16 марта понедельник
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34

