Завершающий концерт фестиваля: магия русской музыки

В заключительном концерте фестиваля зрители смогут насладиться произведениями русских композиторов, которые составляют золотой фонд отечественной классики. В программе звучат работы таких мастеров, как М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский и Н.С. Рахманинов, а также несколько русских народных песен a capella.

Хоровая традиция и исполнительское мастерство

Жанр пения без аккомпанемента — это богатая хоровая традиция, которая позволяет раскрыть всю палитру красоты и силы хорового звучания. Хор «Нижний Новгород» под управлением И. Стольникова чутко передаст разнообразные эмоциональные оттенки русской музыки, от восхищения природой до глубокой лирики, демонстрируя высокое исполнительское мастерство и всю прелесть человеческого голоса.

Интересный факт о Фёдоре Шаляпине

Практически всем известна история о том, как Фёдор Шаляпин не был принят в хор. Эта деталь часто неверно трактуется: в то время у певца «ломался голос», и руководитель коллектива посоветовал ему прийти снова на прослушивание через пару лет. В будущем Шаляпин, уже будучи солистом, с удовольствием пел с хором и оставил несколько великолепных записей с хоровыми коллективами.

О хоре «Нижний Новгород»

Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» был основан в 1973 году по инициативе Льва Константиновича Сивухина, который руководил коллективом до 2001 года. С 2012 года дирижёром хора стал лауреат многих международных конкурсов Иван Стольников, а главной хормейстером является Анна Тинибекова.

Репертуар хора разнообразен: в нём представлены как произведения русской, так и зарубежной классики, антология духовной музыки, современные работы, народные песни и популярные жанры. Коллектив активно гастролирует, участвует в творческих проектах и побеждает на конкурсах.

Достижения хора

Камерный хор «Нижний Новгород» стал победителем Всероссийского хорового фестиваля в Приволжском федеральном округе в 2015 году. Летом 2017 года он был награждён Гран-при Международного фестиваля «Поющий мир» в Санкт-Петербурге, а осенью 2020 года — Гран-при 1 Международного конкурса искусств «Покрова на Неве-2020». Хор также участвовал в Московском Пасхальном фестивале (2019, 2021) и 55 образовательном фестивале «Петербургская музыкальная весна», а также в Фестивале искусств Юрия Башмета в Москве (2020).

Не упустите возможность увидеть и услышать это великолепное выступление, которое обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки!