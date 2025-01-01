Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хор «Нижний Новгород»
Киноафиша Хор «Нижний Новгород»

Хор «Нижний Новгород»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Завершающий концерт фестиваля: магия русской музыки

В заключительном концерте фестиваля зрители смогут насладиться произведениями русских композиторов, которые составляют золотой фонд отечественной классики. В программе звучат работы таких мастеров, как М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский и Н.С. Рахманинов, а также несколько русских народных песен a capella.

Хоровая традиция и исполнительское мастерство

Жанр пения без аккомпанемента — это богатая хоровая традиция, которая позволяет раскрыть всю палитру красоты и силы хорового звучания. Хор «Нижний Новгород» под управлением И. Стольникова чутко передаст разнообразные эмоциональные оттенки русской музыки, от восхищения природой до глубокой лирики, демонстрируя высокое исполнительское мастерство и всю прелесть человеческого голоса.

Интересный факт о Фёдоре Шаляпине

Практически всем известна история о том, как Фёдор Шаляпин не был принят в хор. Эта деталь часто неверно трактуется: в то время у певца «ломался голос», и руководитель коллектива посоветовал ему прийти снова на прослушивание через пару лет. В будущем Шаляпин, уже будучи солистом, с удовольствием пел с хором и оставил несколько великолепных записей с хоровыми коллективами.

О хоре «Нижний Новгород»

Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» был основан в 1973 году по инициативе Льва Константиновича Сивухина, который руководил коллективом до 2001 года. С 2012 года дирижёром хора стал лауреат многих международных конкурсов Иван Стольников, а главной хормейстером является Анна Тинибекова.

Репертуар хора разнообразен: в нём представлены как произведения русской, так и зарубежной классики, антология духовной музыки, современные работы, народные песни и популярные жанры. Коллектив активно гастролирует, участвует в творческих проектах и побеждает на конкурсах.

Достижения хора

Камерный хор «Нижний Новгород» стал победителем Всероссийского хорового фестиваля в Приволжском федеральном округе в 2015 году. Летом 2017 года он был награждён Гран-при Международного фестиваля «Поющий мир» в Санкт-Петербурге, а осенью 2020 года — Гран-при 1 Международного конкурса искусств «Покрова на Неве-2020». Хор также участвовал в Московском Пасхальном фестивале (2019, 2021) и 55 образовательном фестивале «Петербургская музыкальная весна», а также в Фестивале искусств Юрия Башмета в Москве (2020).

Не упустите возможность увидеть и услышать это великолепное выступление, которое обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Славянская, 4
18:00

В ближайшие дни

Золотые зубы
18+
Хип-хоп
Золотые зубы
7 ноября в 20:00 Пространство Tago Mago
от 900 ₽
Изгой. 20 лет: Алиса
16+
Рок
Изгой. 20 лет: Алиса
14 декабря в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 3500 ₽
Звезда родилась!
0+
Классическая музыка Эстрада
Звезда родилась!
22 августа в 18:00 Заповедные кварталы
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше