Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хор musicAeterna
Билеты от 7000₽
Киноафиша Хор musicAeterna

Хор musicAeterna

6+
Возраст 6+
Билеты от 7000₽

О концерте

Хор musicAeterna в концертном зале «Зарядье»

Главный хормейстер и дирижёр — Виталий Полонский.

Spem in Alium — первые слова шедевра эпохи Возрождения, 40-голосного мотета Томаса Таллиса, написанного для восьми пятиголосных хоров или вокальных ансамблей приблизительно в 1570 году. Это колоссальное сочинение уникально для своего времени, поражая полифоническим мастерством и мощными кульминациями. Оно станет краеугольным камнем новой программы хора musicAeterna. Тема программы исчерпывающе изложена в первой фразе мотета: Spem in alium nunquam habui praeter in te, что в переводе означает «Нет надежды, кроме как на Бога».

В ходе исполнения слушатели смогут проследить развитие музыки через века и стили. Здесь музыка Палестрины встретится с мотетами Баха, а также вступит в диалог с английским композитором Таллисом французский полифонист Николя Гомберт. Духовные сочинения Мендельсона, романтика, который вернул музыке Баха широкую концертную аудиторию, прозвучат рядом с хорами классиков XX века — Пуленка и Бриттена. Таким образом, программа охватывает пять столетий западноевропейской духовной музыки.

Программа

В программе возможны изменения:

  • Нюстедт — Peace I Leave with You, мотет для смешанного хора
  • Гомберт — Lugebat David Absalon, мотет для 8 голосов
  • Мендельсон — Kyrie eleison
  • Ehre sei Gott in der Höhe (Gloria) из «Немецкой литургии» для двойного хора, MWV B 57
  • Пуленк — Четыре маленьких молитвы святого Франциска Ассизского для мужского хора:
    • Salut, dame Sainte
    • Tout puissant, très saint
    • Seigneur, je vous en prie
    • O mes très chers frères
  • Бриттен — Prayer I, Rosa Mystica, Heaven-Haven из цикла Ad Majorem Dei Gloriam на стихи Д. М. Хопкинса, ор. 17
  • Палестрина — Magnificat primi toni
  • И. С. Бах — Komm, Jesu, komm, мотет для двойного хора, BWV 229
  • Таллис — Spem in Alium, мотет для восьми хоров

Купить билет на концерт Хор musicAeterna

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
18+
Джаз
Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
25 февраля в 21:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко
0+
Классическая музыка Фолк
Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко
8 января в 14:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян
18+
Юмор
Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян
17 декабря в 21:30 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше