Хор musicAeterna в концертном зале «Зарядье»

Главный хормейстер и дирижёр — Виталий Полонский.

Spem in Alium — первые слова шедевра эпохи Возрождения, 40-голосного мотета Томаса Таллиса, написанного для восьми пятиголосных хоров или вокальных ансамблей приблизительно в 1570 году. Это колоссальное сочинение уникально для своего времени, поражая полифоническим мастерством и мощными кульминациями. Оно станет краеугольным камнем новой программы хора musicAeterna. Тема программы исчерпывающе изложена в первой фразе мотета: Spem in alium nunquam habui praeter in te, что в переводе означает «Нет надежды, кроме как на Бога».

В ходе исполнения слушатели смогут проследить развитие музыки через века и стили. Здесь музыка Палестрины встретится с мотетами Баха, а также вступит в диалог с английским композитором Таллисом французский полифонист Николя Гомберт. Духовные сочинения Мендельсона, романтика, который вернул музыке Баха широкую концертную аудиторию, прозвучат рядом с хорами классиков XX века — Пуленка и Бриттена. Таким образом, программа охватывает пять столетий западноевропейской духовной музыки.

Программа

В программе возможны изменения: