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Хор «Juice»
Билеты от 500₽
Киноафиша Хор «Juice»

Хор «Juice»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Дебютный концерт эстрадного хора «Juice» в клубе Алексея Козлова

Эстрадный хор «Juice» под руководством Дарии Мокшановой представляет свой дебютный концерт — хоровое шоу с элементами театрального перформанса. В программе собраны поп-, r&b- и gospel-композиции, переосмысленные хиты 2010-х и свежая классика от таких исполнителей, как Rihanna, Hoizer, JMSN и Kirk Franklin.

Уникальный коллектив

Хор объединяет 12 независимых артисток из различных музыкальных направлений. Каждая из них привносит в проект свое уникальное звучание, что делает выступление особенным.

Миссия проекта

По словам руководителя хора Дарии Мокшановой, ансамблевая культура в России нуждается в развитии: «Я считаю, что ансамблевая культура в России находится в кризисном положении и требует доработки и развития. Я решила вложить весь свой опыт в создание проекта, который помогает начинающим артистам постигать азы ансамблевого искусства и привносить свое видение в вокальные и инструментальные аранжировки». Именно так родился проект «Juice», где у участниц уже проявляется свой музыкальный стиль и почерк.

Артистки на сцене

На сцену выйдут:

  • Асия Муллогулова
  • Полина Подобед
  • Мария Брайловская
  • Дарья Клименко
  • Наталья Лаврентьева
  • Екатерина Скороходова
  • Юлия Куреева
  • Ксения Тихомирова
  • Валерия Филоненко
  • Алия Сагдуллина
  • Дарья Любаненко
  • Алиса Тимченко

Концерт украсят специальные гости — талантливые артисты, чьи имена пока держатся в секрете. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Хор «Juice»

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Август
22 августа суббота
14:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 500 ₽

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