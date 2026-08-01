Дебютный концерт эстрадного хора «Juice» в клубе Алексея Козлова

Эстрадный хор «Juice» под руководством Дарии Мокшановой представляет свой дебютный концерт — хоровое шоу с элементами театрального перформанса. В программе собраны поп-, r&b- и gospel-композиции, переосмысленные хиты 2010-х и свежая классика от таких исполнителей, как Rihanna, Hoizer, JMSN и Kirk Franklin.

Уникальный коллектив

Хор объединяет 12 независимых артисток из различных музыкальных направлений. Каждая из них привносит в проект свое уникальное звучание, что делает выступление особенным.

Миссия проекта

По словам руководителя хора Дарии Мокшановой, ансамблевая культура в России нуждается в развитии: «Я считаю, что ансамблевая культура в России находится в кризисном положении и требует доработки и развития. Я решила вложить весь свой опыт в создание проекта, который помогает начинающим артистам постигать азы ансамблевого искусства и привносить свое видение в вокальные и инструментальные аранжировки». Именно так родился проект «Juice», где у участниц уже проявляется свой музыкальный стиль и почерк.

Артистки на сцене

На сцену выйдут:

Асия Муллогулова

Полина Подобед

Мария Брайловская

Дарья Клименко

Наталья Лаврентьева

Екатерина Скороходова

Юлия Куреева

Ксения Тихомирова

Валерия Филоненко

Алия Сагдуллина

Дарья Любаненко

Алиса Тимченко

Концерт украсят специальные гости — талантливые артисты, чьи имена пока держатся в секрете. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!