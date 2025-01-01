Меню
Хор имени М.Е. Пятницкого
Билеты от 600₽
Киноафиша Хор имени М.Е. Пятницкого

Хор имени М.Е. Пятницкого

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Государственный академический Русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

Художественный руководитель: Александра Пермякова.

Легенда отечественной культуры, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, покорил мир и стал одним из символов русского народного искусства. Хор известен своим слаженным многоголосием, душевностью и искренностью исполнения исконно русских песен, а также характером и бьющей через край энергией.

История и традиции

Знаменитый коллектив был организован в 1910 году собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким в эпоху русского модерна, когда страна переживала всплеск интереса к национальным истокам. Поддерживая верность традициям на протяжении десятилетий, хор смог адаптироваться к меняющимся реалиям, отвечая ожиданиям новых поколений.

Современный подход

Сегодня коллектив превратился в творческую лабораторию XXI века, где происходит удивительное слияние современных жанров и ритмов с вневременной народной стилистикой. Программы Хора имени М.Е. Пятницкого уникальны: они составлены по принципу народно-музыкального действа и включают песни и музыку различных областей России, которые исполняются не просто «поют», а «играют» исполнители.

Инструменты и популярность

Здесь звучат подлинно народные инструменты: жалейки, рожки, окарины, кугиклы, гудки и колесные лиры. Эффективность такого подхода подтверждается всенародной любовью и мировой популярностью, которые позволяют хору собирать неизменно полные залы. География гастролей впечатляет: от Австралии на юге до полярного круга на севере, а также по всей окружности планеты в таких странах, как США, Мексика, все страны Европы, Ближний Восток, Япония и Китай.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

Фотографии

Хор имени М.Е. Пятницкого

