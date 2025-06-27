Меню
Хор идентичностей
Киноафиша Хор идентичностей

Спектакль Хор идентичностей

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Хор идентичностей» – спектакль в жанре автофикшн на сцене Театр.doc на Лесной

«Хор идентичностей» – это уникальный проект, который представляет собой независимую инициативу театральных деятелей из России, ныне проживающих в различных странах. Спектакль, выполненный в жанре автофикшн, задает важный вопрос: «Кто я?» Этот вопрос ставит перед собой автор и перформер Зара Демидова, пытаясь собрать разрозненные части своей идентичности в единое целое.

Темы и содержание

В современном мире, где реальность постоянно меняется, мы можем обнаружить в себе множество идентичностей — как врожденных (место рождения, пол, этнос), так и выбранных (профессия, материнство). Спектакль состоит из нескольких монологов, каждая из которых представляет собой фрагмент с четкой структурой, созданной режиссером Кариной Бесолти и композитором Фати Бесолти.

В «Хоре идентичностей» различные способы актерского существования соединяются с медитативным видео, создавая уникальную атмосферу. Героиня спектакля делится опытом жизни тех, кто также ищет свою идентичность в социальном столкновении. Вопросы о том, почему мы связываем понятия «женщина» и «мать-одиночка» с несчастной жизнью, и почему женщина до сих пор воспринимается через призму мужского взгляда, звучат в спектакле как никогда актуально.

Создатели спектакля

  • Режиссер: Карина Бесолти
  • Драматург и исполнитель: Зара Демидова
  • Композитор: Фати Бесолти
  • Автор идеи: Елена Саморядова
  • Продюсер: Юлия Чурилова

«Хор идентичностей» – это спектакль о собирании своей личности, о поиске опоры и этического ориентира в быстро меняющемся мире. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный перформанс.

Режиссер
Карина Бесолти
В ролях
Зара Демидова
