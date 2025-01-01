Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
Фотографии
Билеты от 350₽
Киноафиша
Хор Данилова монастыря. Вечерний концерт в Даниловой обители
Хор Данилова монастыря. Вечерний концерт в Даниловой обители
6+
классическая музыка
Возраст
6+
Билеты от 350₽
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Хор Данилова монастыря. Вечерний концерт в Даниловой обители
Помощь с билетами
Сентябрь
28 сентября
воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь)
Москва, Даниловский Вал, 22
Купить билеты
от 350 ₽
Фотографии
В ближайшие дни
12+
Джаз
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
19 января в 20:00
Jam Club
от 1000 ₽
6+
Свиридов – 110. Сергей Шакуров, МГСО, дирижёр – Иван Рудин
2 октября в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
12+
Поп
Эстрада
Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей
27 сентября в 19:00
Особняк Прове
от 3800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667