Хор Данилова монастыря. Три спаса. Open-Air

24 августа 2025 года Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря приглашает москвичей и гостей столицы на два незабываемых концерта под открытым небом. Мероприятие пройдет на площади перед Троицким собором в 14:00 и 19:30.
В этом году мы отмечаем сразу три народно-христианских праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Эти традиции являются частью богатого культурного наследия нашей страны и возрождаются в Даниловой обители, основанной в 1282 году.
Август — это время сбора первого урожая. Традиция принесения плодов в жертву богам в знак благодарности существовала во многих культурах. С принятием Православия древние обычаи славянского народного календаря переплелись с христианскими традициями, что привело к возникновению Спасов. Эти праздники каждый год отмечаются в одни и те же даты: Медовый Спас — 14 августа, Яблочный Спас — 19 августа, Ореховый Спас — 29 августа.
Мы объединили три Спаса в один насыщенный и познавательный день в Даниловой обители. Ждем вас с нетерпением!