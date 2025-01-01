Хор Данилова монастыря. Три спаса. Open-Air

Праздничные концерты в Даниловом монастыре

24 августа 2025 года Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря приглашает москвичей и гостей столицы на два незабываемых концерта под открытым небом. Мероприятие пройдет на площади перед Троицким собором в 14:00 и 19:30.

Три Спаса в одной программе

В этом году мы отмечаем сразу три народно-христианских праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Эти традиции являются частью богатого культурного наследия нашей страны и возрождаются в Даниловой обители, основанной в 1282 году.

Что входит в программу?

Концерты: Праздничный мужской хор представит как традиционные монастырские песнопения, так и любимые народные, казачьи, военные песни, романсы и вальсы.

Праздничный мужской хор представит как традиционные монастырские песнопения, так и любимые народные, казачьи, военные песни, романсы и вальсы. Экскурсии: До и после концертов пройдут обзорные экскурсии по Даниловой обители. Опытные экскурсоводы расскажут историю создания монастыря и покажут его наиболее интересные уголки, включая Храм Отцов 7 Вселенских Соборов, келью-музей св. Георгия, Троицкий Собор, Мемориальную территорию, памятник Н.В. Гоголю и Колокольню.

До и после концертов пройдут обзорные экскурсии по Даниловой обители. Опытные экскурсоводы расскажут историю создания монастыря и покажут его наиболее интересные уголки, включая Храм Отцов 7 Вселенских Соборов, келью-музей св. Георгия, Троицкий Собор, Мемориальную территорию, памятник Н.В. Гоголю и Колокольню. Ярмарка: На территории монастыря с утра и до позднего вечера будет работать ярмарка, где можно будет приобрести традиционные угощения.

На территории монастыря с утра и до позднего вечера будет работать ярмарка, где можно будет приобрести традиционные угощения. Кафе: В нескольких кафе у Данилова монастыря и внутри обители можно попробовать выпечку и традиционные блюда от местной пекарни, а также приобрести монастырские продукты с собой.

Что такое Спас?

Август — это время сбора первого урожая. Традиция принесения плодов в жертву богам в знак благодарности существовала во многих культурах. С принятием Православия древние обычаи славянского народного календаря переплелись с христианскими традициями, что привело к возникновению Спасов. Эти праздники каждый год отмечаются в одни и те же даты: Медовый Спас — 14 августа, Яблочный Спас — 19 августа, Ореховый Спас — 29 августа.

Мы объединили три Спаса в один насыщенный и познавательный день в Даниловой обители. Ждем вас с нетерпением!