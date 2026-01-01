Оповещения от Киноафиши
Хор Данилова монастыря. Пасхальный концерт
Билеты от 500₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Пасхальный концерт в Москве

В этом году Хор Данилова монастыря предлагает зрителям уникальный Пасхальный концерт в стенах Собора Данилова монастыря в Москве. Это событие объединяет духовное и музыкальное искусство, создавая поистине незабываемую атмосферу.

О концерте

Концерт представляет собой панораму православной музыки, в которой традиционные пасхальные песнопения звучат в оригинальной интерпретации. Хор, известный своим мастерством и выразительностью исполнения, порадует слушателей как классическими произведениями, так и современными композициями.

Особенности исполнения

Профессиональные исполнители хорового пения обладают богатым опытом и имеют множество наград, что гарантирует высокое качество выступления. Музыка, повышающая праздничное настроение, в сочетании с архитектурной красотой собора создаст идеальные условия для восприятия произведений.

Для кого этот концерт?

Пасхальный концерт предназначен как для верующих, так и для ценителей хоровой музыки. Это отличная возможность провести время в центре духовной культуры, насладившись музыкой и атмосферой весеннего праздника.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и погрузитесь в мир музыки и духовности. Хор Данилова монастыря ждет вас!

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 500 ₽

Фотографии

Хор Данилова монастыря. Пасхальный концерт Хор Данилова монастыря. Пасхальный концерт Хор Данилова монастыря. Пасхальный концерт Хор Данилова монастыря. Пасхальный концерт

