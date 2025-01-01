Меню
Хор Данилова монастыря. От меня это было
Билеты от 1100₽
Хор Данилова монастыря. От меня это было

Хор Данилова монастыря. От меня это было

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Концерт Хора Данилова монастыря в Москве

В Свято-Даниловом монастыре пройдет уникальный концерт, в котором выступит Хор Данилова монастыря. Этот коллектив известен своей выдающейся хоровой музыкой и духовными произведениями, которые погружают слушателей в атмосферу умиротворения и гармонии.

О Хоре

Хор Данилова монастыря был основан в 1994 году. За это время он заслужил признание как в России, так и за ее пределами. Артисты ансамбля не только исполняют традиционные православные гимны, но и творят новые музыкальные произведения, вдохновленные духовной культурой. Их выступления отличает высочайший профессионализм и глубокое понимание музыки.

Что ждет зрителей?

В программе концерта звучат как известные духовные хоры, так и произведения современных композиторов. Каждое произведение несет в себе особый смысл и настраивает на размышления о вечных ценностях. Приглашаем вас присоединиться к этому музыкальному вечеру и насладиться волшебством хорового пения.

Место проведения

Концерт состоится в одном из самых красивых и спокойных мест Москвы — Свято-Даниловом монастыре. Это историческое здание не только является культурным наследием, но и прекрасно подходит для таких музыкальных мероприятий, благодаря своей акустике и атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого великолепного события. Посещение концерта станет замечательным способом провести время и прикоснуться к духовной музыке.

Купить билет на концерт Хор Данилова монастыря. От меня это было

Ноябрь
9 ноября воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1100 ₽

