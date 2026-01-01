Оповещения от Киноафиши
Хор Данилова монастыря. Концерт в Вербное воскресенье
6+
О концерте

Концерт хора Данилова монастыря

В этом году зрители смогут насладиться уникальной музыкальной программой — концертом хора Данилова монастыря, который состоится в соборе монастыря в Москве. Это событие приурочено к Вербному воскресенью и обещает стать ярким моментом духовной жизни столицы.

Традиции и святыня

Хор Данилова монастыря славится своей высоким уровнем исполнения и бережным отношением к традициям русской духовной музыки. Его репертуар включает как древние православные песнопения, так и современные произведения. Участники хора, обладая выдающимися вокальными данными, перенесут зрителей в атмосферу святости и умиротворения.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат произведения, которые помогут глубже понять суть праздника и его исторические корни. Зрители смогут насладиться великолепной аранжировкой и гармонией звучания в исполнении профессионалов хорового искусства.

Уютная атмосфера

Собор Данилова монастыря, с его уникальной архитектурой и богатой историей, станет идеальным местом для такого значимого культурного события. Уютная атмосфера и великолепная акустика создадут незабываемое впечатление.

Не упустите шанс стать частью этого важного события и прикоснуться к истокам русской духовной музыки!

Апрель
5 апреля воскресенье
19:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22

Фотографии

