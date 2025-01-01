Меню
Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения
Билеты от 1100₽
Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения

Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения

12+
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Ave Maria: музыкальное посвящение Женщине

Ave Maria – самая известная молитва в христианском мире и шедевр классической музыки, посвящённый Пресвятой Деве-Богородице. Это название носит уникальный концерт, приуроченный к великому празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Молитву Ave Maria называют «ангельским приветствием», так как её первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, сказанное Марии в момент Благовещения. Строчка «Благословенна ты в жёнах» стала отправной точкой для создания концепции концерта, который представляет собой мужское посвящение Женщине, Матери — символу чистоты, любви и преданности.

Музыка великих композиторов

В программе концерта прозвучат как известные, так и менее известные варианты канонического текста «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою» (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum). Композиторы, чьи произведения будут представлены, включают таких мастеров, как Бах, Моцарт, Каччини, Верди, Сен-Санс, Шуберт и Брукнер, а также Прайзман.

Все композиции прозвучат в исполнении мужских голосов a cappella, что создаст уникальную атмосферу и позволит зрителям максимально погрузиться в красоту классической музыки.

Неповторимый опыт

Концерт Ave Maria — это удивительная возможность услышать самую известную молитву на разных языках и из разных эпох. Не упустите шанс насладиться великолепием классической музыки в компании единомышленников и ощутить силу музыки, которая объединяет и вдохновляет.

Купить билет на концерт Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения

Октябрь
Ноябрь
19 октября воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1100 ₽
26 октября воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1100 ₽
4 ноября вторник
18:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1100 ₽

Фотографии



