Хор Cantus. Рождественская программа. Хор мальчиков и юношей
Хор Cantus. Рождественская программа. Хор мальчиков и юношей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт хора мальчиков и юношей CANTUS

Хор мальчиков и юношей CANTUS, созданный Александрой Самохваловой в 2011 году, уже более десяти лет радует слушателей своим исполнением. С 2014 года в его составе выступают как мальчики, так и юноши, что обогатило коллектив, который насчитывает более 120 певцов в возрасте от 7 до 26 лет.

CANTUS обладает богатым репертуаром, включая русскую духовную и народную музыку, а также современную хоровую классику как России, так и Западной Европы. С 2023 года хор носит статус «Московский городской творческий коллектив». В сезоне 2023/24 CANTUS удостоился двух Гран-при на конкурсах «Радуга» и «Звучит Москва», а также в 2025 году получил грант Мэра Москвы и Президентский грант на проект «Голоса веры на Великом Русском Северном Пути».

Концертные достижения

CANTUS регулярно проводит тематические концерты в ведущих залах столицы, таких как Дом музыки и Консерватория, а также сотрудничает с крупными оркестрами и хорами города. В 2025 году хор исполнил произведение «Светлая печаль» Гии Канчели под руководством дирижера Александра Лазарева и участвовал в проектах с музыкой Рахманинова, Гаврилина и Вайнберга. Летом 2025 года творческий коллектив организовал трехнедельный тур, который охватил места от Новодевичьего монастыря до Соловков, собрав более 10 тысяч слушателей в сезоне 2024/25.

Художественный руководитель

Художественным руководителем хора является Александра Самохвалова - лауреат премии Минкультуры РФ, Почетный работник культуры Москвы, а также кандидат искусствоведения и преподаватель РАТИ-ГИТИС.

Программа концерта

В программе концерта представлены следующие произведения:

  • Б. Бриттен – «Венок рождественских песен» для хора мальчиков и арфы
  • Рождественская песня – «Maria durch ein Dornwald ging»
  • Ф. Энгельхард – «Ave Maria Glocklein»
  • В. Вавилов – «Ave Maria»
  • Adeste Fideles
  • Рождественская народная песня – «Carol of the bells»
  • Х. Блейк (муз.) Р. Бриггс (сл.) – «We’re walking in the air»
  • Д. Бил, Д. Бут (муз.) – «Jingle bell rock»
  • Д. Пьерпонт – «Jingle bells»
  • Ф. Пуленк – «Четыре рождественских мотета»
  • Г. Свиридов (муз.) А.С. Пушкин (сл.) – «Зимнее утро» из хорового концерта «Пушкинский венок»
  • А. Шнитке (муз.) А. Прокофьев (сл.) – «Зима»
  • Р. Бойко (муз.) С. Есенин (сл.) – «Серебряный ветер»
  • Г. Свиридов (муз.), Б. Пастернак (сл.) – «Снег идет» (из кантаты «Снег идёт»)
  • Рождественская колядка, переложение для хора мальчиков А.А. Самохваловой – «Спи, Иисусе, спи»
  • В. Сильвестров (муз.), А.С. Пушкин (сл.) – «Зимний вечер»
  • В. Ходош (муз.), В. Брюсов (сл.) – «Зима»
  • Русская народная песня – «Вдоль по улице метелица метет»
  • Русская народная песня в обработке А. Лондонова – «Уж ты, зимушка-зима»

