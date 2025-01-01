Хор Cantus. Рождественская программа. Хор мальчиков и юношей

Концерт хора мальчиков и юношей CANTUS

Хор мальчиков и юношей CANTUS, созданный Александрой Самохваловой в 2011 году, уже более десяти лет радует слушателей своим исполнением. С 2014 года в его составе выступают как мальчики, так и юноши, что обогатило коллектив, который насчитывает более 120 певцов в возрасте от 7 до 26 лет.

CANTUS обладает богатым репертуаром, включая русскую духовную и народную музыку, а также современную хоровую классику как России, так и Западной Европы. С 2023 года хор носит статус «Московский городской творческий коллектив». В сезоне 2023/24 CANTUS удостоился двух Гран-при на конкурсах «Радуга» и «Звучит Москва», а также в 2025 году получил грант Мэра Москвы и Президентский грант на проект «Голоса веры на Великом Русском Северном Пути».

Концертные достижения

CANTUS регулярно проводит тематические концерты в ведущих залах столицы, таких как Дом музыки и Консерватория, а также сотрудничает с крупными оркестрами и хорами города. В 2025 году хор исполнил произведение «Светлая печаль» Гии Канчели под руководством дирижера Александра Лазарева и участвовал в проектах с музыкой Рахманинова, Гаврилина и Вайнберга. Летом 2025 года творческий коллектив организовал трехнедельный тур, который охватил места от Новодевичьего монастыря до Соловков, собрав более 10 тысяч слушателей в сезоне 2024/25.

Художественный руководитель

Художественным руководителем хора является Александра Самохвалова - лауреат премии Минкультуры РФ, Почетный работник культуры Москвы, а также кандидат искусствоведения и преподаватель РАТИ-ГИТИС.

Программа концерта

В программе концерта представлены следующие произведения: