Хонтология / Hauntology

Музыка в стиле хонтология: новая интерпретация классики

Проект Хонтология приглашает зрителей на уникальный музыкальный вечер, в который сливаются образы утерянного будущего и ретро-звуки. Куратор проекта, Дмитрий Мазуров, вместе со своей командой исследует явление хонтологии, создавая новый подход к восприятию классической электронной танцевальной музыки.

О проекте

Хонтология исследует музыкальные произведения, которые изначально могут показаться лишь набором старых звуков, но на деле обладают глубоким смыслом. Субъективная оценка «хонтологичности» позволяет выбрать композиции, которые передают дух ушедшей эпохи.

Звуки прошлого

Музыка хонтологии часто напоминает заставки к телевизионным передачам 70–80-х годов или звуковое сопровождение фильмов второй категории. Это старые аналоговые синтезаторы, нестабильные тона и шум плёнки, создающие атмосферу заброшенного мира. Каждый звук напоминает о хрупкости музыкальных медиумов и пленяет своей ностальгией.

Когда и где

Вечеринка пройдет в Атриуме в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого необычного музыкального опыта!