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Хомяк на мостовой
Билеты от 1500₽
Киноафиша Хомяк на мостовой

Спектакль Хомяк на мостовой

Постановка
Театр в Хамовниках 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам фильма Романа Полански «Резня»

Эта комедия, основанная на знаменитом фильме Романа Полански «Резня», переносит зрителей в мир семейных интриг и скрытых конфликтов. История начинается с того, как две семьи, которым, казалось бы, ничего не угрожает, собираются для цивилизованной беседы после уличной драки их детей-подростков. Но что начинается как культурный и интеллигентный разговор, быстро перерастает в едкую словесную перепалку.

Сюжет

Сюжет развивается вокруг двух взрослых родительских пар, которые знакомятся, чтобы обсудить инцидент с детьми. Однако вскоре цивилизованный разговор сменяется едкими замечаниями, и вскрываются накопленные годами проблемы. Каждая из сторон начинает колко высмеивать недостатки другого, и скрытые обиды начинают выплёскиваться наружу.

Четыре персонажа, казалось бы, образованные и воспитанные люди среднего класса, вскоре показывают свои настоящие лица, оказываясь в самой что ни на есть нелепой ситуации. Смешные и поучительные семейные диалоги подчеркивают, как быстро люди могут перейти от внешней вежливости и соблюдения норм этикета к выяснению отношений, сталкиваясь с настоящими проблемами.

Особенности

  • Спектакль перенесен в российские реалии, что придает ему дополнительную остроту и актуальность для зрителей.
  • В центре — не столько конфликт между детьми, сколько обнажение скрытых недовольств и разочарований взрослых.
  • Интеллигентные персонажи становятся объектами едкой иронии, что делает эту комедию не только смешной, но и глубокой.

 

Режиссер
Олег Тополянский
В ролях
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Алексей Гришин
Алексей Гришин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
24 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
28 сентября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2000 ₽
30 октября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2000 ₽
29 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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