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Киноафиша Хомяк на мостовой

Спектакль Хомяк на мостовой

Постановка
La'Театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Комедия по мотивам известного фильма Романа Полански «Резня»

«Маски сорваны!» – торжествующе произносит один из главных героев, когда две семьи, совсем недавно называвшие друг друга «милыми парочками», бойко переходят на личности и колко высмеивают недостатки друг друга. Образованные представители среднего класса, а по сути, четыре неудовлетворенных собой и своими супругами зануды, разыгрывают камерную комедию, от которой невозможно оторваться.

Конфликт и развитие

Эта история рассказывает о двух взрослых родительских парах, вынужденных познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную перепалку, а годами копившиеся проблемы становятся поводом для остроумных семейных диалогов.

Темы и актуальность

Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро и непринужденно современные люди от показной терпимости и норм этикета переходят к выяснению отношений. Зрители смогут увидеть, как привычные моральные устои рушатся под напором эмоций и остроумия.

Не пропустите!

Комедия «Хомяк на мостовой» обещает стать ярким событием в театральном сезоне. Приходите, чтобы насладиться изумительным актерским мастерством и остроумными диалогами, которые заставят вас задуматься о привычках и стереотипах в отношениях.

Режиссер
Олег Тополянский
В ролях
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Алексей Гришин
Алексей Гришин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00

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