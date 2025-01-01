Спектакль Хомяк на мостовой

Эта история рассказывает о двух взрослых родительских парах, вынужденных познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную перепалку, а годами копившиеся проблемы становятся поводом для остроумных семейных диалогов.
Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро и непринужденно современные люди от показной терпимости и норм этикета переходят к выяснению отношений. Зрители смогут увидеть, как привычные моральные устои рушатся под напором эмоций и остроумия.
Комедия «Хомяк на мостовой» обещает стать ярким событием в театральном сезоне. Приходите, чтобы насладиться изумительным актерским мастерством и остроумными диалогами, которые заставят вас задуматься о привычках и стереотипах в отношениях.