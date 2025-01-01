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Hоmo Omon. Эхо будущего
Киноафиша Hоmo Omon. Эхо будущего

Спектакль Hоmo Omon. Эхо будущего

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Пелевина в театре Поколений

Спектакль «Homo Omon. Эхо будущего» — первый в России проект, основанный на культовом романе Виктора Пелевина «Омон Ра».

Мир абсурда и реальности

Герои спектакля живут в мире, где жестокая реальность превращает их в «пластилиновых человечков» в картонной ракете. Это пространство вне времени, где прошлое и будущее сливаются, а человечество движется по ржавым рельсам истории.

Центральная тема

В центре повествования — Омон, обычный парень с мечтой стать космонавтом. Его стремление к невесомости символизирует поиск истинной свободы. Это история о воспитании «настоящего человека» в условиях тотального обмана и отсутствия выбора.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в философские размышления о свободе и человеческой природе. Это уникальная возможность увидеть интерпретацию известного произведения на театральной сцене. Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия!

Режиссер
Руслан Кацагаджиев
В ролях
Яков Шамшин
Дмитрий Гирев
Валерий Рутковский
Денис Волков
Константин Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:00 от 1300 ₽

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