Спектакль Hоmo Omon. Эхо будущего

Спектакль по роману Пелевина в театре Поколений

Спектакль «Homo Omon. Эхо будущего» — первый в России проект, основанный на культовом романе Виктора Пелевина «Омон Ра».

Мир абсурда и реальности

Герои спектакля живут в мире, где жестокая реальность превращает их в «пластилиновых человечков» в картонной ракете. Это пространство вне времени, где прошлое и будущее сливаются, а человечество движется по ржавым рельсам истории.

Центральная тема

В центре повествования — Омон, обычный парень с мечтой стать космонавтом. Его стремление к невесомости символизирует поиск истинной свободы. Это история о воспитании «настоящего человека» в условиях тотального обмана и отсутствия выбора.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в философские размышления о свободе и человеческой природе. Это уникальная возможность увидеть интерпретацию известного произведения на театральной сцене. Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия!