Спектакль «Хомо чудикус» в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы пройдет моноспектакль «Хомо чудикус». Это трагикомическая и философская история о загадочной душе русского человека, о его раздумьях о жизни и смерти, о любви и судьбе. Создатели постановки вдохновлялись рассказами Василия Шукшина, в которых раскрывается «тоска, жалкость и величие» русского человека.

Режиссер спектакля стремится к тому, чтобы зритель уходил не с решенными проблемами, а с радостью общения с живым человеком. «Очень хочется, чтобы зритель наш, заплатив за билет, уходил не с определенным количеством решенных проблем, насильственно втиснутых ему в голову, а уносил радость общения», - говорит режиссер, обращаясь к философской составляющей спектакля.

Награды и достижения

Спектакль «Хомо чудикус» удостоен множества наград и отмечен на ряде фестивалей. Он стал участником XI Международного фестиваля моноспектаклей SOLO в Москве, I Открытого театрального фестиваля моноспектаклей и дуэтов «Свой» в Екатеринбурге и I Городского фестиваля моноспектаклей «ЧАТ» в Омске. На фестивале «Моноfest» в Перми он получил специальную премию «За воплощение поэтики Василия Шукшина», а также был признан лауреатом I степени на II Всероссийском фестивале камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они.» в Екатеринбурге.

Формат и премьера

Моноспектакль состоит из одного действия. Премьера состоялась 23 февраля 2018 года. Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие размышления и тонкую философию.