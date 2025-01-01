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Киноафиша Холстомер

Спектакль Холстомер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Холстомер» на сцене Омского дома актера

Омский дом актера приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Холстомер», который станет ярким событием театральной жизни города. Постановка основана на одноимённом произведении Льва Толстого и посвящена сложной судьбе лошади, которая становится символом человеческих страстей и переживаний.

О чем спектакль?

Главный герой — лошадь по имени Холстомер, которая рассказывает свою историю, полную боли и надежд. Через призму ее жизни мы видим, как общественные нормы и предвзятости формируют судьбы, как личные трагедии переплетаются с историей целого общества. Спектакль затрагивает темы свободы, предательства и любви.

Постановочная команда

Режиссером спектакля выступает известный театральный мастер, который ранее работал над успешными проектами в России и за границей. В актерском составе — талантливые артисты Омского дома актера, которые прекрасно передают эмоции и характеры своих персонажей.

Интересные факты

  • «Холстомер» — это не только литературный шедевр, но и философская притча, которая вызывает глубокие размышления о месте человека в мире.
  • Спектакль создан с использованием оригинальных музыкальных композиций, которые подчеркивают атмосферу и настроение каждой сцены.

Заключение

Не упустите шанс увидеть спектакль «Холстомер» — это история, которая останется в вашем сердце надолго. Приходите и окунитесь в мир театра, где каждый спектакль — это новая жизнь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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