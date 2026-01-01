Оповещения от Киноафиши
Холостяки и холостячки
Спектакль Холостяки и холостячки

Постановка
Ростовский молодежный театр 18+
Режиссер Екатерина Гороховская
Продолжительность 1 час 05 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Шокирующая комедия "Холостяки и холостячки" в Ростовском молодежном театре

«Холостяки и холостячки» – это эпатажная комедия, наполненная элементами гротеска, иронии и сарказма. Она бросает вызов общепринятым нормам морали и предлагает зрителям взглянуть на жизнь четырех одиноких людей, которые боятся близости не меньше, чем отвержения.

Автор и его наследие

Пьеса была написана культовым израильским писателем и драматургом Ханохом Левином. Его работы стали классикой еще при жизни, и он был известен как «нарушитель общественного спокойствия». Левин — автор около 50 пьес и лауреат множества премий как в Израиле, так и за его пределами. Его произведения ставятся в разных странах, и он сам ставил многие из них в израильских театрах.

Зрительский опыт

На первых показах «Холостяков и холостячек» зрители были так впечатлены, что ломали стулья и прогоняли артистов со сцены. Сам автор отмечал, что его интересует человеческие пороки, унижающие душу.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом V Международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм «ArtОкраина», проходившего в Санкт-Петербурге в ноябре 2014 года. Здесь «Холостяки и холостячки» завоевали три награды: за лучший актерский ансамбль, лучшую женскую роль (Анжелика Зайцева и Эльвира Цыганок) и лучшую режиссерскую работу (Екатерина Гороховская).

Не упустите возможность увидеть этот провокационный спектакль, который продолжает вызывать бурные эмоции и резонанс у зрителей!

Апрель
1 апреля среда
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1350 ₽

