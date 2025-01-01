Спектакль Холодушка и Магическое зеркало

Сказка о Холодушке: новые приключения в мире виртуальной реальности

В новые времена к нам приходят новые сказки. Опасности, от которых пытались оградить наши бабушки и дедушки, изменились до неузнаваемости. Поэтому сюжеты современных сказок требуют свежего взгляда и неожиданных поворотов.

В центре событий - Холодушка, милая девчушка-волшебница и младшая сестра Снегурочки. Используя свою силу уюта и домашнего очага, она оказывается в ситуации, когда ей нужно спасать не только себя, но и мир вокруг.

Опасный выбор

Не придавая значения последствиям, Холодушка подписывает договор с Повелительницей Виртуальной реальности по имени Гаджета. Это решение заставляет её покинуть привычный мир и погрузиться в загадочный мир «тёмного стекла».

Борьба за настоящие чувства

Тем временем, знакомые и близкие герои Холодушки, вдохновленные её бесстрашием, отправляются на поиски. Им предстоит сразиться с новыми вызовами, чтобы вернуть её обратно в мир реальных чувств и неподдельной дружбы.

Эта сказка служит напоминанием о важности искренних человеческих отношений в эпоху, когда технологии становятся все более очевидными. Не упустите возможность увидеть это захватывающее приключение!