Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Холодное сердце
Киноафиша Холодное сердце

Спектакль Холодное сердце

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» в Национальном молодежном театре

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль по сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это яркая история о угольщике Петере Мунке, который сталкивается с важными вопросами жизни: что такое добро и зло, честь и тщеславие.

Темы, которые волнуют каждого

В спектакле изображены волшебники Михель Голландец и Стеклянный Человечек, которые символизируют подъем и падение человеческих ценностей. Все зависит от того, как именно используется это волшебство и какие цели ставит перед собой человек.

Цена материальных благ

Главный герой, ради денег, променял наивысшие радости: семью, дом и любовь. И только поняв, что деньги не могут восполнить пустоту в сердце, Петер Мунк начинает осознавать настоящие ценности жизни.

Интерес для зрителей

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Он поднимает важные вопросы о приоритетах, о том, что действительно имеет значение в жизни. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку в театре!

Купить билет на спектакль Холодное сердце

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
8 января четверг
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

В ближайшие дни

Вернуть нельзя потерять
6+
Драма Детский
Вернуть нельзя потерять
7 января в 11:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
Билеты
Горе от ума
16+
Драма
Горе от ума
29 января в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 600 ₽
Вернуть нельзя потерять
6+
Драма Детский
Вернуть нельзя потерять
21 декабря в 13:30 Русский драматический театр Республики Башкортостан
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше