Спектакль Холодное сердце

Спектакль по сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» в Национальном молодежном театре

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль по сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это яркая история о угольщике Петере Мунке, который сталкивается с важными вопросами жизни: что такое добро и зло, честь и тщеславие.

Темы, которые волнуют каждого

В спектакле изображены волшебники Михель Голландец и Стеклянный Человечек, которые символизируют подъем и падение человеческих ценностей. Все зависит от того, как именно используется это волшебство и какие цели ставит перед собой человек.

Цена материальных благ

Главный герой, ради денег, променял наивысшие радости: семью, дом и любовь. И только поняв, что деньги не могут восполнить пустоту в сердце, Петер Мунк начинает осознавать настоящие ценности жизни.

Интерес для зрителей

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Он поднимает важные вопросы о приоритетах, о том, что действительно имеет значение в жизни. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку в театре!