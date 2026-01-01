Джазовое бурлеск шоу в Москве

Бурлеск-дива Marie Weinberg и её блестящий бэнд приглашают вас на незабываемый вечер, перенесущий в атмосферу кабаре начала 20 века. Здесь звуки джаза перекликаются со звоном бокалов, роскошью вечерних нарядов, непринужденными беседами и весёлыми танцами.

Элегантный стиль и незабываемые выступления

Главная особенность бэнда — элегантные ретро-образы в стиле 30-50-х годов. Концерт запомнится не только завораживающей музыкой, но и яркими элементами бурлеск-шоу: увлекательные номера с веерами, роскошные костюмы и комедийный конферанс будут радовать зрителей на протяжении всего вечера.

Бостонский бурлеск: искусство без обнажения

Бостонский бурлеск (бурлеск без обнажения) — идеален для тех, кто хочет познакомиться с этим жанром, но не стремится к излишней наготе. Это отличная возможность провести время в компании более консервативных близких, не отказываясь от удовольствия.

Для истинных ценителей

Если вы настоящий ценитель джаза, знаток бурлеска или просто хотите стильно провести вечер, не упустите шанс насладиться «Hollywood Swing: Jazz Meets Burlesque» от Мари Вайнберг. Это — ваш билет в блистательную атмосферу ушедшей эпохи, которая подарит множество ярких впечатлений.