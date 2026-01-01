Концерт Hollyflame в клубе «Pravda»

В клубе «Pravda» выступит талантливый музыкант из Беларуси Hollyflame. Он известен своим уникальным стилем, объединяющим лирическую поп-музыку и хип-хоп. В своих текстах артист затрагивает глубокие темы, что находит отклик у широкой аудитории.

Дебютный альбом и популярные треки

Hollyflame выпустил свой дебютный альбом «Смотри, как горит огонь» в 2020 году, где самостоятелно работал над сведением и написанием треков. В этом альбоме находят отражение такие хиты, как «Брошу курить», «Ветер перемен» и «Плевать», которые уже стали визитной карточкой артиста.

Награды и коллаборации

В 2022 году Hollyflame стал победителем музыкального онлайн-проекта «Про песни» и представил мини-альбом «Сделай меня грустным». Также он порадовал своих поклонников коллаборациями с другими артистами. В числе его совместных работ — трек «Одиноко» с GUMA и «Отпускай» с Кравцем.

Свежие релизы

В 2024 году Hollyflame не остановился на достигнутом и выпустил новый совместный сингл с Кравцем «Близко или далеко», а также пять сольных треков. Эти работы расширяют его музыкальный репертуар и укрепляют его позицию на музыкальной сцене.

Концерт Hollyflame станет настоящим событием для любителей лиричной поп-музыки и хип-хопа. Не упустите возможность насладиться его творчеством и услышать любимые песни вживую!

Август
14 августа пятница
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 2000 ₽

