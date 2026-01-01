Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Hollyflame в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет концерт талантливого музыканта Hollyflame (настоящее имя - Владислав Лапай). Он известен своими лирическими композициями в жанрах поп и хип-хоп, которые обрели популярность среди широкой аудитории.

В 2020 году Hollyflame выпустил свой дебютный альбом «Смотри, как горит огонь», в создании которого он принимал активное участие, занимаясь сведением и написанием треков самостоятельно. Среди его наиболее известных хитов можно отметить «Брошу курить», «Ветер перемен» и «Плевать».

Успех пришел к музыканту в 2022 году, когда он стал победителем музыкального онлайн-проекта «Про песни». В последующие годы Hollyflame продолжил радовать поклонников новыми работами: в прошлом году вышел мини-альбом «Сделай меня грустным», а также коллаборации с Guma – «Одиноко» и Кравцем – «Отпускай».

В этом году музыкант порадовал своих слушателей новым совместным синглом с Кравцем под названием «Близко или далеко», а также пятью сольными треками. Не упустите шанс оценить многогранное творчество Hollyflame на этом уникальном концерте!

В других городах
Март
Апрель
15 марта воскресенье
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 1400 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
от 1400 ₽

