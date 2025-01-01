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Холла
Билеты от 2000₽
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Холла

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Холлы в МТ Music Bar

Не упустите возможность стать свидетелями уникального концерт поп-артиста Холлы! В начале 2024 года он приобрел популярность благодаря своей вирусной песне «Про нас», которая покорила сердца слушателей и завоевала высокие позиции в чартах российских стриминговых сервисов.

Карьера и достижения

Холла — это не просто исполнитель, а автор песен и музыкальный продюсер. За полтора года ему удалось собрать миллионную аудиторию благодаря постоянной работе над новыми треками и активному присутствию в социальных сетях. Его совместная работа с CHEPIKK над песней «Не люби меня» стала настоящим хитом, который продолжает набирать популярность.

Музыкальный стиль

Музыка Холлы сочетает в себе элементы современного романса и шансон-попа. Это делает его творчество доступным и близким широкой аудитории. Его песни пронизаны эмоциями и рассказывают о различных аспектах жизни и любви.

Почему стоит посетить концерт?

Спектакль — это не только концерт, но и возможность погрузиться в атмосферу творчества Холлы. Зрители смогут насладиться живым исполнением любимых хитов, а также первыми прослушиваниями новых песен. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2000 ₽

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