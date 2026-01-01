Оповещения от Киноафиши
Хохма

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте

Яркое выступление группы «Хохма» в концертном зале «Свобода»

Ярославская группа «Хохма» — одно из главных открытий отечественной альтернативной сцены. Артисты известны своим напористым инструменталом, саркастичными текстами и естественной эпатажностью. Их творчество — это яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора.

Концерт группы «Хохма» в концертном зале «Свобода» обещает стать настоящим энергетическим взрывом для любителей энергичной музыки и поклонников альтернативного звучания. Это отличная возможность насладиться свежими произведениями и атмосферой живого исполнения.

Не упустите шанс стать частью этого необычного события, которое оставит яркий след в сердце каждого зрителя!

Апрель
19 апреля воскресенье
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1400 ₽

