Яркое выступление группы «Хохма» в концертном зале «Свобода»

Ярославская группа «Хохма» — одно из главных открытий отечественной альтернативной сцены. Артисты известны своим напористым инструменталом, саркастичными текстами и естественной эпатажностью. Их творчество — это яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора.

Концерт группы «Хохма» в концертном зале «Свобода» обещает стать настоящим энергетическим взрывом для любителей энергичной музыки и поклонников альтернативного звучания. Это отличная возможность насладиться свежими произведениями и атмосферой живого исполнения.

Не упустите шанс стать частью этого необычного события, которое оставит яркий след в сердце каждого зрителя!