Концерт группы Хохма в Ростове-на-Дону

Концерт ярославской альтернативной группы Хохма состоится в ростовском клубе «Подземка». Это событие запланировано в рамках масштабного тура 2026 года и обещает подарить зрителям уникальный опыт.

Музыка и стиль

Группа Хохма сочетает в своей музыке элементы панка и «брекзит-кора», предлагая слушателям саркастичные тексты и эксцентричную подачу. Их творчество выделяется яркой подачей и необычными философскими соотношениями, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ожидать на концерте

Зрителей ждёт энергичная атмосфера, а также возможность услышать новый материал группы. Хохма стремится создать интерактивное взаимодействие с аудиторией, вовлекая её в процесс музыки и создания настроения на концерте. Не упустите возможность стать частью музыкального события!