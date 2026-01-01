Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Хохма на сцене Sgt. Pepper`s Bar

В баре Sgt. Pepper`s Bar выступит ярославская группа «Хохма». Музыканты известны своим напористым инструменталом и саркастичными текстами, которые вызывают бурю эмоций у зрителей. Идеальная подготовка для любителей энергичной музыки и острых тем!

Группа «Хохма» — одно из главных открытий на отечественной альтернативной сцене. Их творчество представляет собой яркую интерпретацию современной волны европейского панка и брекзит-кора. Яркость и эпатажность артистов формируют незабываемый энергетический взрыв, который обязательно оставит след в душе зрителей.

В других городах
Апрель
8 апреля среда
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Вокальная группа ViVA. Лучшее за 10 лет
6+
Классическая музыка Эстрада Авторская песня Поп Кавер
Вокальная группа ViVA. Лучшее за 10 лет
23 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 800 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
18 марта в 21:00 The Rock Bar
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
2 апреля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1900 ₽
