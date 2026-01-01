Хохма на сцене Sgt. Pepper`s Bar

В баре Sgt. Pepper`s Bar выступит ярославская группа «Хохма». Музыканты известны своим напористым инструменталом и саркастичными текстами, которые вызывают бурю эмоций у зрителей. Идеальная подготовка для любителей энергичной музыки и острых тем!

Группа «Хохма» — одно из главных открытий на отечественной альтернативной сцене. Их творчество представляет собой яркую интерпретацию современной волны европейского панка и брекзит-кора. Яркость и эпатажность артистов формируют незабываемый энергетический взрыв, который обязательно оставит след в душе зрителей.