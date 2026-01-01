Оповещения от Киноафиши
Хохма
Хохма

Хохма

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Хохма в ALCATRAZ BAR

В клубе ALCATRAZ BAR выступит ярославская группа Хохма. Музыканты известны своим напористым инструменталом, саркастичными текстами и естественной эпатажностью.

Творчество группы представляет собой яркую интерпретацию европейского панка и брекзит-кора. Хохма уже успела зарекомендовать себя на отечественной альтернативной сцене, привлекая внимание любителей энергичной и неординарной музыки.

Не пропустите шанс насладиться их выступлением и зарядиться уникальной атмосферой, которую создают артисты на своих концертах!

Купить билет на концерт Хохма

В других городах
Апрель
7 апреля вторник
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1200 ₽
8 апреля среда
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1200 ₽
24 апреля пятница
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1200 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽

