Концерт группы Хохма в ALCATRAZ BAR

В клубе ALCATRAZ BAR выступит ярославская группа Хохма. Музыканты известны своим напористым инструменталом, саркастичными текстами и естественной эпатажностью.

Творчество группы представляет собой яркую интерпретацию европейского панка и брекзит-кора. Хохма уже успела зарекомендовать себя на отечественной альтернативной сцене, привлекая внимание любителей энергичной и неординарной музыки.

Не пропустите шанс насладиться их выступлением и зарядиться уникальной атмосферой, которую создают артисты на своих концертах!