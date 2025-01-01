Спектакль Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников

Приглашаем детей и их родителей на интерактивное шоу, вдохновленное известной сагой о юном волшебнике. Это представление перенесет зрителей в магический мир, где темные силы угрожают школе чародейства, и только объединенные усилия профессоров и молодых магов смогут спасти ситуацию.
Не упустите возможность сделать новогодние каникулы незабываемыми для ваших детей! На спектакле каждый сможет испытать себя в роли настоящего волшебника. Просим всех приходить в костюмах для создания истинной атмосферы!