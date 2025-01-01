Спектакль Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников

Волшебное шоу по мотивам саги о Гарри Поттере

Приглашаем детей и их родителей на интерактивное шоу, вдохновленное известной сагой о юном волшебнике. Это представление перенесет зрителей в магический мир, где темные силы угрожают школе чародейства, и только объединенные усилия профессоров и молодых магов смогут спасти ситуацию.

Что вас ждет на спектакле?

Магическое представление с любимыми героями саги;

с любимыми героями саги; Подарки каждому "ученику" на память;

каждому "ученику" на память; Фотосессия с персонажами (бесплатно!);

с персонажами (бесплатно!); Интерактивные зоны : магические прорицания и трансфигурация;

: магические прорицания и трансфигурация; Церемония распределения по факультетам с письмами и волшебными фонариками;

по факультетам с письмами и волшебными фонариками; Шоу двойников героев саги.

Не упустите возможность сделать новогодние каникулы незабываемыми для ваших детей! На спектакле каждый сможет испытать себя в роли настоящего волшебника. Просим всех приходить в костюмах для создания истинной атмосферы!