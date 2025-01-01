Меню
Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников
Киноафиша Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников

Спектакль Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников

0+
О спектакле

Волшебное шоу по мотивам саги о Гарри Поттере

Приглашаем детей и их родителей на интерактивное шоу, вдохновленное известной сагой о юном волшебнике. Это представление перенесет зрителей в магический мир, где темные силы угрожают школе чародейства, и только объединенные усилия профессоров и молодых магов смогут спасти ситуацию.

Что вас ждет на спектакле?

  • Магическое представление с любимыми героями саги;
  • Подарки каждому "ученику" на память;
  • Фотосессия с персонажами (бесплатно!);
  • Интерактивные зоны: магические прорицания и трансфигурация;
  • Церемония распределения по факультетам с письмами и волшебными фонариками;
  • Шоу двойников героев саги.

Не упустите возможность сделать новогодние каникулы незабываемыми для ваших детей! На спектакле каждый сможет испытать себя в роли настоящего волшебника. Просим всех приходить в костюмах для создания истинной атмосферы!

Купить билет на спектакль Хогвартс Шоу: Новогодний турнир волшебников

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 500 ₽
14:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 600 ₽

