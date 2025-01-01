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Hofmannita
Киноафиша Hofmannita

Hofmannita

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Hofmannita в Ростове-на-Дону

Самая эпатажная реп-исполнительница страны, Hofmannita, готова порадовать своих поклонников сольным концертом в клубе «Мед» 2 августа. Это событие станет частью ее летнего тура, который обещает быть ярким и незабываемым.

О артистке

Hofmannita — это не просто реп-исполнительница, а настоящая икона стиля. Ее уникальный подход к музыке и сценическому образу завоевал сердца многих зрителей. Она известна своими провокационными текстами и оригинальными мелодиями, которые заставляют задуматься о важнейших социальных темах.

Что ожидать от концерта

На концерте в Ростове-на-Дону Hofmannita представит как уже известные хиты, так и новые треки, которые зрители смогут услышать впервые. Энергия и харизма артистки сделают это событие по-настоящему запоминающимся!

Информация для зрителей

  • Дата: 2 августа
  • Место: клуб «Мед»
  • Начало: 20:00

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас на концерте Hofmannita!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 2 августа
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1000 ₽

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