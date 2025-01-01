Концерт Hofmannita в Ростове-на-Дону

Самая эпатажная реп-исполнительница страны, Hofmannita, готова порадовать своих поклонников сольным концертом в клубе «Мед» 2 августа. Это событие станет частью ее летнего тура, который обещает быть ярким и незабываемым.

О артистке

Hofmannita — это не просто реп-исполнительница, а настоящая икона стиля. Ее уникальный подход к музыке и сценическому образу завоевал сердца многих зрителей. Она известна своими провокационными текстами и оригинальными мелодиями, которые заставляют задуматься о важнейших социальных темах.

Что ожидать от концерта

На концерте в Ростове-на-Дону Hofmannita представит как уже известные хиты, так и новые треки, которые зрители смогут услышать впервые. Энергия и харизма артистки сделают это событие по-настоящему запоминающимся!

Информация для зрителей

Дата: 2 августа

2 августа Место: клуб «Мед»

клуб «Мед» Начало: 20:00

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас на концерте Hofmannita!