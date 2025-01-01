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Hofmannita
Киноафиша Hofmannita

Hofmannita

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Hofmannita в Воронеже: Не пропустите!

1 августа в клубе DIESEL HALL пройдет сольный концерт самой эпатажной реп-исполнительницы — Hofmannita. Это событие станет частью её летнего тура, который обещает быть ярким и запоминающимся.

О Hofmannita

Hofmannita — это не просто артист, а настоящая икона современного музыкального движения. Она известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы репа и авангарда, а также смелыми текстами, затрагивающими важнейшие социальные темы.

Что ожидать на концерте

На концерте зрителей ждут не только хиты, но и новые композиции, которые ещё не были представлены широкой аудитории. Атмосфера будет насыщенной, а зрители смогут стать частью уникального музыкального опыта.

Где и когда

Дата: 1 августа
Место: клуб DIESEL HALL, Воронеж

Не упустите шанс увидеть Hofmannita вживую! Билеты уже в продаже. Успейте приобрести их заранее, чтобы стать частью этого незабываемого шоу.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 1 августа
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1400 ₽

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