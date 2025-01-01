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Hofmannita
Киноафиша Hofmannita

Hofmannita

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Hofmannita в Краснодаре

3 августа в клубе «Сержант Пеппер» пройдет сольный концерт самой эпатажной реп-исполнительницы на российской сцене — Hofmannita. Это событие станет частью ее летнего тура, который уже успел обойти несколько крупных городов страны.

О Hofmannita

Hofmannita — артистка, известная своим уникальным стилем и провокационными текстами. Она соединяет элементы рэпа и других музыкальных жанров, создавая неповторимую атмосферу на своих выступлениях. Ее яркие визуальные образы и искренние эмоции привлекают внимание зрителей, а каждый концерт превращается в настоящее шоу.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете услышать как новые хиты, так и любимые треки, которые уже завоевали популярность у публики. Atmosфера клуба «Сержант Пеппер» позволит зрителям почувствовать себя частью этого уникального музыкального события.

Билеты

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Убедитесь, что вы не пропустите шанс увидеть живое выступление Hofmannita в Краснодаре!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 августа
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1600 ₽

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