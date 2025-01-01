Меню
HOFMANNITA. Презентация нового альбома
Киноафиша HOFMANNITA. Презентация нового альбома

HOFMANNITA. Презентация нового альбома

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт HOFMANNITA в Санкт-Петербурге

Не упустите шанс стать частью большого события! Концерт с презентацией нового альбома, а также исполнение всех известных хитов HOFMANNITA состоится в клубе FACTORY 3 в Санкт-Петербурге.

Чем удивит новый альбом?

Новый альбом HOFMANNITA обещает быть настоящим открытием для поклонников. В нем вы найдете свежие музыкальные идеи и уникальные звучания, которые продолжат традиции успешной группы.

Почему стоит прийти?

Концерты HOFMANNITA известны своей энергией и атмосферой, которая заряжает позитивом. Не пропустите возможность стать частью этого знаменательного события в вашем музыкальном календаре!

Купить билет на концерт HOFMANNITA. Презентация нового альбома

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1000 ₽

Фотографии

HOFMANNITA. Презентация нового альбома HOFMANNITA. Презентация нового альбома

