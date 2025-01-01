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Hofmannita Open Air
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Hofmannita Open Air

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт эпатажной реп-исполнительницы на теплоходе РИО-1

13 августа на теплоходе РИО-1 пройдет уникальное событие — сольный концерт одной из самых ярких и эксцентричных реп-исполнительниц современности. Это выступление станет частью её летнего тура, который обещает быть незабываемым.

Что ожидать от концерта?

Зрители смогут насладиться мощной энергетикой и харизмой артистки, известной своими провокационными текстами и запоминающимися мелодиями. Концерт под открытым небом создаст неповторимую атмосферу, которая позволит каждому погрузиться в мир музыки и искусства.

Интересные факты

  • Артистка получила широкую известность благодаря своим хитам, которые занимали верхние строчки музыкальных чартов.
  • Её стиль сочетает элементы репа, хип-хопа и электронной музыки, что привлекает разнообразную аудиторию.
  • В рамках тура планируются выступления в нескольких городах, но именно концерт на теплоходе обещает стать одним из самых запоминающихся.

Где и когда?

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Концерт состоится 13 августа на теплоходе РИО-1. Билеты уже в продаже, но количество мест ограничено, так что позаботьтесь о покупке заранее.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:00 от 3000 ₽

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