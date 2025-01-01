Hofmannita Open Air

13 августа на теплоходе РИО-1 пройдет уникальное событие — сольный концерт одной из самых ярких и эксцентричных реп-исполнительниц современности. Это выступление станет частью её летнего тура, который обещает быть незабываемым.
Зрители смогут насладиться мощной энергетикой и харизмой артистки, известной своими провокационными текстами и запоминающимися мелодиями. Концерт под открытым небом создаст неповторимую атмосферу, которая позволит каждому погрузиться в мир музыки и искусства.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Концерт состоится 13 августа на теплоходе РИО-1. Билеты уже в продаже, но количество мест ограничено, так что позаботьтесь о покупке заранее.