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Хочу мужа
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Спектакль Хочу мужа

Комедия с по пьесе Задорнова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Валентин Смирнитский и Елена Сафонова в невероятной комедии «Куплю мужа»

Пьеса Михаила Задорнова о неудачных попытках купить чужого мужа уже более 20 лет радует зрителей своим остроумием и актуальностью. Сложно поверить, но она по-прежнему остается одной из самых востребованных на театральных подмостках.

История успеха

По пьесе снято два фильма, а на сценах театров она ставилась бесчисленное количество раз. Одной из самых известных постановок является спектакль с участием таких звезд, как Валентин Смирнитский, Елена Сафонова и Мария Климова. Этот спектакль объездил всю страну, и его популярность не угасает. Зрители спешат купить билеты на каждое выступление, как только узнают о приезде артистов.

Сюжет и персонажи

Сюжет этой уморительно смешной истории довольно необычен и, вероятно, основан на реальных событиях. В дом супружеской пары, которая готовится отметить свою очередную годовщину свадьбы, неожиданно приходит незнакомка. Оказавшись любовницей супруга, находчивая гостья предлагает супруге своего любимого совершить сделку: за 20 тысяч долларов она хочет купить ее мужа.

Почему стоит посмотреть?

Искрометные шутки Михаила Задорнова пришлись по душе многим зрителям, и немалое количество из них с удовольствием идут на спектакль во второй и третий раз. Если вы еще не видели эту комедию, обязательно добавьте её в свой список для посещения. Это шанс не только повеселиться, но и задуматься о непростых отношениях в жизни.

Режиссер
Ольга Шведова
В ролях
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Мария Климова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Хочу мужа Хочу мужа Хочу мужа Хочу мужа Хочу мужа Хочу мужа

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