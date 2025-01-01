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Хочу любить и наслаждаться...
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Спектакль Хочу любить и наслаждаться...

18+
Режиссер Алексей Истомин
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Санкт-Петербургского драматического театра им. графини Паниной «Хочу любить и наслаждаться...» на сцене ДК Железнодорожников

Каждый человек испытывает вселенскую прихоть, которая стоит в одном ряду с основными потребностями: «есть» и «спать». Это желание быть необходимым — в семье, в любви, в профессии. Однако ужаснее всего не то, что у вас что-то не получается, а сам факт того, что вам не дали шанса попробовать, не предоставили возможности на успех.

Для всех, кто чувствует себя потерянным, есть пристанище — дом номер пять по улице Ямская, расположенный в «лихом уголке наслаждений». Здесь зрители смогут погрузиться в откровенный и хлесткий спектакль, который затрагивает актуальные темы.

О спектакле

Спектакль Санкт-Петербургского драматического театра имени графини С.В. Паниной исследует сложные человеческие отношения. Искренность и лицемерие, порок и целомудрие, преданность и предательство переплетаются, создавая многогранный мир, в который так легко затянуться.

Рекомендации

Данный спектакль настоятельно рекомендуется для просмотра взрослыми зрителями. Он поднимает важные вопросы о человеческой природе и социальных отношениях. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
18:00 от 1000 ₽

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