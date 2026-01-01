Спектакль Хочу купить вашего мужа

Комедия по пьесе Михаила Задорнова на сцене ДК «Газ»

В ДК «Газ» в Н. Новгороде состоится постановка комедии Михаила Задорнова. Эта история перенесёт зрителей в необычную ситуацию: разлучница предлагает обманутой жене продать её неверного супруга за двести тысяч долларов. Как поступит героиня в такой непростой ситуации? Каким образом она решит свою проблему? Оригинальный подход к развитию сюжета сделает спектакль по-настоящему увлекательным.

Зрители смогут насладиться мастерством талантливых актёров: роль остроумной дамы исполнит заслуженная артистка России Елена Сафонова, а её незадачливого мужа сыграет народный артист России Валентин Смирнитский. Также в спектакле примет участие молодая актриса Надежда Бахтина в роли горе-покупательницы.

Постановка, наполненная изысканным юмором и музыкальным сопровождением, подарит зрителям вечер, насыщенный весельем и остроумными диалогами. Не пропустите эту ироничную комедию без антракта!