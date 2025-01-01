Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хочбар
Киноафиша Хочбар

Спектакль Хочбар

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кукольная история о храбром Хочбаре

Героическая история Дагестана полна легендарных личностей, чьи имена стали символами свободы и независимости. Одним из таких героев является Хочбар, образ которого воспет Расулом Гамзатовым в поэме «Сказание о храбром Хочбаре». Вдохновенный спектакль, основанный на этом произведении, раскрывает перед зрителями историю мужества, любви к родине и непреклонной воли.

Легенда о храбрости и свободе

Хочбар — узден, борец за независимость Гидатлинского общества, объединявшего пять дагестанских сёл. В своей жажде подавить дух сопротивления, Нуцал-хан решает заманить Хочбара на свадьбу дочери с намерением казнить его. Но Хочбар, зная о своем неизбежном конце, просит позволения исполнить прощальный танец. В порыве отчаяния и храбрости он хватает сына хана и вместе с ним бросается в огонь. Своим поступком Хочбар навсегда остался в памяти как символ неукротимой воли и борьбы за свободу своего народа.

Атмосфера спектакля

Эта постановка — не просто пересказ истории, а глубокое художественное исследование понятия народного героизма. Яркие образы, вдохновляющая музыка и страстный танец, воплощают ценности и культуру Дагестана, которые не теряют актуальности и сегодня. Спектакль приглашает задуматься о силе духа, о преданности своему народу и о значении настоящей свободы.

Не пропустите возможность увидеть эту волнующую постановку и прикоснуться к одной из самых сильных и пронзительных легенд Кавказа!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 8 сентября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
14:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Аладдин и волшебная лампа
0+
Детский Кукольный
Аладдин и волшебная лампа
18 октября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Материнское поле (на русском языке)
12+
Премьера Драма
Материнское поле (на русском языке)
13 октября в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Двенадцать месяцев
12+
Детский
Двенадцать месяцев
27 декабря в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше